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Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi

Ünlü yönetmen Deniz Akel, Zach Erdem'in hayatının anlatılacağı filmin yönetmeni olacak. İşte detaylar...

Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi

'Arnavut Kaldırımı', 'Hovarda', 'Ah Yandım', 'Hovarda', 'Eğlen Güzelim' gibi şarkıların kliplerini çeken başarılı yönetmen Deniz Akel, oğlu Edis ve Zach Erdem ile Nişantaşı City's AVM'den çıkarken görüntülendi.

 Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi

Hayatının film olacağını söyleyen Zach Erdem, "Deniz Hanım çekecek. Hayat hikayem Amerika'da yayınlanıyor. Erzincan'da çobanlıkla başlayan hayatım, İstanbul Esenyurt'ta inşaatlarda çalışmamla devam etti. Daha sonra Amerika hayalim oldu. Kendim bile hayal edemeyeceğim yerlere geldim. Konusu benim hayatım. Amerika Başkanı Joe Biden ve model Kendall Jenner gibi isimlerin geldiği bilinen bir restoran" dedi. Akel, "Zach Erzincan'da dört haneli köyden New York'un fotoğrafını görüyor ve oraya kafayı takıyor. İnanılmaz güzel bir hikayesi var. Baştaki sahneleri Zach oynayacak. Sonra bir ünlü isimle görüşeceğiz" diye konuştu. Akel'in oğlu Edis ise prodüksiyon şirketi kurduğunu belirtti.

 Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi

5000'E YAKIN KLİBİM VAR
Son dönemdeki klipleri değerlendiren Deniz Akel, "Ben 1998'de başladım. O zamanlardaki yükseliş şu an yok. Bence müzik kanallarının kapatılması bunda etken. Müzik piyasası tabii ki çıkışta bütün yetenekler ortada ama eskiden bütçeler güzeldi. Ben Abdullah Oğuz ile bu kliplerde devrim yaptık. Biz o zamanlarda işe çok para yatırıyorduk. İş güzel olsun, nasıl olsa para kazanıyoruz diyorduk. Bütçeler şu an azaldı ve küçüldü. Olanaklar da daraldı. Biz 'Arnavut Kaldırımı' klibine sadece iki aya yakın masa çalışması yaptık. Şarkının içeriğini ortaya çıkarmak önemli bence. Düşüş bence bütçelerden de kaynaklı. Benim 5 bine yakın klibim var" dedi.

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