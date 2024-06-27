  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı!

Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı! İşte detaylar...

Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı!

Demet Şener ile Tolga Arman'ın paylaştığı fotoğraf dikkat çekmişti.

Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı!

Modelin, elinde tektaş ve "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" açıklaması sonrası evlilik teklifi aldığı konuşulmuştu.

Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı!
Şener, evlilik teklifi değil, 35'inci aylarını kutladıklarını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?
  Magazin

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?
  Magazin

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!
  Magazin

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
  Magazin

Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Seal Türkiye'de konser verecek
  Magazin

Seal Türkiye'de konser verecek

Nostalji rüzgarı
  Magazin

Nostalji rüzgarı