Demet Şener ile Tolga Arman evleniyor mu? Şener açıkladı!

Demet Şener ile Tolga Arman'ın paylaştığı fotoğraf dikkat çekmişti.

Modelin, elinde tektaş ve "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" açıklaması sonrası evlilik teklifi aldığı konuşulmuştu.



Şener, evlilik teklifi değil, 35'inci aylarını kutladıklarını söyledi.

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