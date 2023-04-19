 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine gçre; Sekiz ay evli kaldığı Demet Özdemir'le evliliklerini bitirme kararı alan Oğuzhan Koç, Etiler'de elektrikli scooter üzerinde görüntülendi.

Yeniden spora başladığı öğrenilen şarkıcı, gazetecileri fark edince, gülümseyerek poz verdi.

Koç, boşanmayla ilgili ısrarlı soruları, "Sonra" diyerek, geçiştirdi. Çift, Ağustos 2022'de İstanbul'da evlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.