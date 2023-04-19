 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

SnobMagazin.com

Demet Özdemir'le boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç bakın ne cevap verdi?

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapmıştı. Bakın ünlü şarkıcı ne cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Özdemir'le boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç bakın ne cevap verdi?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine gçre; Sekiz ay evli kaldığı Demet Özdemir'le evliliklerini bitirme kararı alan Oğuzhan Koç, Etiler'de elektrikli scooter üzerinde görüntülendi.

Demet Özdemir'le boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç bakın ne cevap verdi?

Yeniden spora başladığı öğrenilen şarkıcı, gazetecileri fark edince, gülümseyerek poz verdi.

Demet Özdemir'le boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç bakın ne cevap verdi?

Koç, boşanmayla ilgili ısrarlı soruları, "Sonra" diyerek, geçiştirdi. Çift, Ağustos 2022'de İstanbul'da evlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    KIZDIM
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
  Magazin

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti

Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?
  Magazin

Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi
  Magazin

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler

 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor
  Magazin

 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor