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Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti'yle ilgili verilen karara Demet Özdemir'den tepki geldi.

Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti

Demet Özdemir, cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya tepki gösterdi.

Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti
RTÜK tarafından 5 kez yayın durdurma cezası verilen Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ekrana gelmemişti.

Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti
Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde yer alan Demet Özdemir, karara isyan etti.

Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti
Özdemir, "Kızılcık Şerbeti'ne dokunma... İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum! Sesimi çıkartıyorum, yanlarındayım!" diye yazdı.

Demet Özdemir Kızılcık Şerbeti kararına isyan etti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

 

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