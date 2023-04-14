Demet Özdemir, cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya tepki gösterdi.



RTÜK tarafından 5 kez yayın durdurma cezası verilen Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ekrana gelmemişti.



Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde yer alan Demet Özdemir, karara isyan etti.



Özdemir, "Kızılcık Şerbeti'ne dokunma... İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum! Sesimi çıkartıyorum, yanlarındayım!" diye yazdı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

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