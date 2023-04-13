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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, boşanma kararı almadan önce aldıkları kararla dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?
İkili, boşanmaya karar verdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

İkilinin, evliliğinde kriz olmadan önce Alaçatı’dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?
Üzeyir Adıgüzel’in sahibi olduğu İnvictus İnşaat’ın Alaçatı’daki yeni projesi İnvictus Life’tan dublex daire beğenen Oğuzhan Koç 15 milyon TL'ye aldığı ve sözleşmesini imzaladığı an ortaya çıktı.

 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

Oğuzhan Koç ile yakın arkadaş olan şarkıcı Berkay’da Alaçatı’daki İnvictus Life projesinden 15 milyon TL ödeyip dublex daire aldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bakın boşanma kararı vermeden önce ne yaptı?

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