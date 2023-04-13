Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti.



İkili, boşanmaya karar verdi.

Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

İkilinin, evliliğinde kriz olmadan önce Alaçatı’dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı.



Üzeyir Adıgüzel’in sahibi olduğu İnvictus İnşaat’ın Alaçatı’daki yeni projesi İnvictus Life’tan dublex daire beğenen Oğuzhan Koç 15 milyon TL'ye aldığı ve sözleşmesini imzaladığı an ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç ile yakın arkadaş olan şarkıcı Berkay’da Alaçatı’daki İnvictus Life projesinden 15 milyon TL ödeyip dublex daire aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.