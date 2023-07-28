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Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi... İşte detaylar...

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi

Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan Demet Özdemir, İtalya'ya gitti.

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi
Oyuncu, Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti.

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi
Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesi olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi
Whoopsee medya tarafından görüntülenen oyuncunun kombini ilgi gördü.

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi
Özdemir, hayranlarıyla selfie de çekti.

 Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi

 

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