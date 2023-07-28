 Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi

Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan Demet Özdemir, İtalya'ya gitti.



Oyuncu, Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti.



Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesi olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.



Whoopsee medya tarafından görüntülenen oyuncunun kombini ilgi gördü.



Özdemir, hayranlarıyla selfie de çekti.

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