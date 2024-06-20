Demet Özdemir'den aşk tarifi

Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.

İLK AŞKIM ÖĞRETMENİMDİ

İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, 2'ye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takim elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü. Tavşancıl Köyü İlköğretim Okulu'ndayız, tertemizdi, elleri çok güzel hocamın.

AİLEME BAKMAK ZORUNDAYDIM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Piyasanın içindeyken oyunculuk eğitimi almışsın" cümlesine üzerine Demet Özdemir: "Okullu olmak önemli bir şey. Eğitim benim için önemli, keşke gerçekten okullu olabilseydim" diyerek söze girdi. Taylan'ın "Neden tam da okuman gerekirken akşam lisesini seçtin?" sorusu üzerine de; "Çünkü aileme bakmak zorundaydım. Ertelemek zorunda kaldım. Yine de bu bir şekilde iyilik ya, niyet iyi ya, o bana başka bir yol açtı. Niyet iyi, bambaşka bir yol haritası... Ama çok isterdim üniversite okumak, yüksek lisans yapmak..." yanıtını verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın bu sözler üzerine yorumu: "Alaylı olmak küçümsenecek bir şey değil" oldu.

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