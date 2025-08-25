  • Video Galeri Foto Galeri
Demet Özdemir; Büşra Develi'nin doğum gününü kutladı

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği Büşra Develi’nin doğum gününü kutladı.

Demet Özdemir, Büşra Develi’nin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "İyi ki doğdun, iyi ki varsın birtanem.

Seninle tanışmak, çalışmak şahane bir yolculuk."

 

