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Demet Akalın vokalisti Sibel Işık’a şarkı çıkardı

Demet Akal 5 yıldır vokalistliğini yapan Sibel Işık’ın “Demedim Mİ?” adlı şarkısına destek verdi. Demet Akalın hem şarkıyı seçti hem de stüdyo kayıtlarını ve okumalarını yaptırdı.  

Demet Akalın vokalisti Sibel Işık’a şarkı çıkardı

DMC etiketiyle piyasaya çıkan, söz & müziği Ünal Tüzün ‘e düzenlemesi ise Tüzzün’e ait olan Demedim Mi? Şarkısının mix mastering çalışmaları Utku Ünsal tarafından tamamlandı. Şarkının klibi Mustafa Özen, fotoğrafları ise Halil Güzel tarafından çekildi.

Demet Akalın vokalisti Sibel Işık’a şarkı çıkardı

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