Demet Akalın vokalisti Sibel Işık’a şarkı çıkardı

DMC etiketiyle piyasaya çıkan, söz & müziği Ünal Tüzün ‘e düzenlemesi ise Tüzzün’e ait olan Demedim Mi? Şarkısının mix mastering çalışmaları Utku Ünsal tarafından tamamlandı. Şarkının klibi Mustafa Özen, fotoğrafları ise Halil Güzel tarafından çekildi.

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