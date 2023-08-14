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Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!

Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi... İşte haberin detayları...

Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!

49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde ki programa göre 22.00’de sahneye çıkacak olan Demet Akalın programı uzatan Resul Dindar’a tepki göstererek sahneden inmesini talep etti.

 Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!

Bunun üzerine Resul Dindar, “Ben buranın çocuğuyum. Ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun benim saatim on bir” dedi. Bu konuşmayı duyarak sahneye çıkan Demet Akalın, Resul Dindar’a söylenerek Festival alanını terketmek üzere sahneden indi. Bu sırada Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu AkaIın’ı ikna ederek tekrardan sahneye çıkmasını sağladı.

Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi! İşte o gergin anlar!

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