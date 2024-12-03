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Demet Akalın kiracısıyla sorun yaşıyordu! Bakın ne yaptı?

Demet Akalın kiracısıyla sorun yaşıyordu! İşte detaylar...

Demet Akalın kiracısıyla sorun yaşıyordu! Bakın ne yaptı?

Demet Akalın, kiracısının 5 bin TL'ye oturduğu için kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığı evini sonunda sattı.

 Demet Akalın kiracısıyla sorun yaşıyordu! Bakın ne yaptı?

Şarkıcı, açıklanan enflasyona göre kira zammı oranını paylaşarak, yüzde 60 artış oranını eleştirdi.

 Demet Akalın kiracısıyla sorun yaşıyordu! Bakın ne yaptı?

Akalın, "Evimi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim. Bugün gelen yüzde 60 denizde damla" dedi.

 

 

 

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