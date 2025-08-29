  • Video Galeri Foto Galeri
Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan Eurovision mesajı! İşte detaylar...

Demet Akalın'dan TRT'ye Eurovision Şarkı Yarışması için talep geldi. Sefo ile yaptığı Yerinde Dur şarkısıyla listelerin zirvesinde yer alan eser için Akalın, Eurovision isteğini dile getirdi.

Akalın, "Eurovision'a Yerinde Dur'la girmemiz lazım diyorum bir düşünün bence" diyerek, TRT'yi etiketledi.

1975 yılında Semiha Yankı ile ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener'in Everyway That I Can şarkısıyla tarihinde ilk kez birinciliği elde etmişti. 2012'de Can Bonomo yedinci olduktan sonra bir daha katılmamıştık.

 

