Deha Bilimlier: 90’lar konusunda yanlış anlaşıldım

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 90’lar şarkıları ve sanatçılarıyla ilgili yaptığı açıklamalar gündem olan Deha Bilimlier, yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bilimlier, “Benim anlatmak istediğimi herkes yanlış anladı. Sahnede en çok 90’lar okuyan benim. Yeni şarkım bile 90’lar” dedi.

Kendisine gönderme de bulunan Tayfun Duygulu içinde açıklama da bulundu.

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