Değerli yağlar saçlarınızın ve cildinizin “güzellik yemeği” olacak!

Cildimizdeki ve saçımızdaki yağ bezleri doğal olarak yağ üretir. Bu yağ cildimizi nemlendirir, kurumasını ve çok hızlı yaşlanmasını ve ışığının sönmesini engeller. Ama 30’lu yaşlardan itibaren bu yağları azar azar kaybetmeye başlarız. Sağlık deyince aklımıza ilk gelen markalardan biri olan TheLifeCo cildimizde ve saçımızda kaybettiğimiz ne varsa tamamlamak ve eski ışıltısına geri döndürmek için geldi. Skinfood ve Hairfood serileri “Değerli yağlarla canlı parlak bir cilt ve saçlar” mottosuyla, nesilden nesile kullanılan en saf içerikler ile günlük bakım ritüelinizi tümden değiştirmeye geldi.

TheLifeCo HairFood Doğal Cilt Bakım Ürünleri Serisi

TheLifeCo SkinFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Cilt Bakım Yağı 150ml

Değerli Yağlar ile Işıldayın!

Cildin nem dengesi ve esnekliğine destek için formüle edilen TheLifeCo Doğal Cilt Bakım Yağı, kolay emilen yüzde 96 doğal içeriği, zeytinyağı, çörek otu yağı, susam yağı, nane yağı, organik Hindistan cevizi yağı, biberiye yağı ve Hint yağı içerir. Özellikle güneş sonrası bakımı, ferahlama, yoğun cilt nemlendirme ve çatlak izleri bakımı için kullanılabilir. Birkaç damlası bile geniş alanları nemlendirmeye yeterlidir. Her gün istenilen sıklıkta uygulanabilir ve alkol, paraben, silikon ya da renklendirici içermez.

TheLifeCo SkinFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Bronzlaştırıcı Yağ 150ml

Değerli Yağlardan Gelen Doğal Bronzluk!

Organik hindistan cevizi yağı, kakao yağı, havuç yağı, zeytinyağı, susam yağı içeren bronzluk yağı, güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce tüm vücuduna uygulanır. Yüzdükten sonra tekrar sürülmesi ve güneşte uzun süre kalındığı takdirde 2 saatte bir yenilenmesi gerekir.

Kolay emilen formülü, yüzde 97 doğal içeriği ile TheLifeCo’nun uzun Ar-Ge çalışmaları sonrası üretilen bu özel bronzlaştıran ve bronzluğu koruyan yağı, cilde sadece doğal bronzluk değil, dengeli nem ve esneklik de kazandırır.

TheLifeCo SkinFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Cilt Bakım Kremi 100ml

Organik hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı içeren yüzde 97 oranında doğal cilt kremi, Günlük bakım, duş sonrası nemlendirme için kullanılır. Hızlı emilen formülü cildin nem dengesini düzenler, etkisi gün boyu sürer. Masajla sürülürse ciltte hoş bir koku, yüksek nem desteği ve rahatlama yaratır. Her gün istenilen sıklıkta uygulanabilir ve alkol, paraben, silikon ya da renklendirici içermez.

TheLifeCo HairFood Doğal Saç Bakım Ürünleri Serisi

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Şampuan 250ml

Değerli Yağlar ile Nemli ve Dolgun Saçlar!

Yüzde 96 doğal içeriği ile TheLifeCo değerli yağlar serisi doğal şampuanı, argan yağı, tatlı badem yağı, çörek otu yağı, buğday proteini, provitamin B5, E vitamini içerir. Saçlara dolgunluk, parlaklık, canlılık ve dayanıklılık vermesi için uzun yıllar süren Ar-Ge ile formüle edilen şampuan, saç teli ve derisine etki etmesi için ıslak saça uygulanmalı 2-3 dakika bekletilip durulanmalıdır. SLS, SLES, silikon, alkol, paraben ve renklendirici içermeyen şampuan, saçlarınızı ağırlaştırmadan besler ve ipeksi yumuşaklık sağlar.

*Saç dersinin doğal yağ ve nem dengesini düzenler, içeriğindeki değerli yağlar ile saçlarınızı daha az köpükle etkili bir biçimde yıpratmadan temizler. Düzenli kullanımda yıpranmış saçlara dolgunluk, parlaklık, canlılık ve dayanıklılık gelir.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Duş Öncesi Onarıcı Doğal Saç Maskesi 200ml

Değerli Yağlar ile Dipten Uca Onarıcı Bakım!

Zeytinyağı, seha butter, hint yağı, buğday proteini, provitamin B5, E Vitamini içeren doğal saç maskesi, duş öncesi yoğun onarım için formüle edilmiştir. Nemli saç ve saç derisine masaj yaparak uygulanır, en az 30 dk beklettikten sonra durulanır. Maksimum etki için haftada 2-3 kez kullanılabilir. Saç ve saç derisini yenileyici, saç onarıcı, yapılandırıcı etkisi olan provitamin B5 ve E vitamini ile saç ve saç derisini nemlendirir, saç tellerinin yumuşak olmasına ve ışıldamasına yardımcı olur. Hafif yapısı ile kolayca durulanır, saçlarınızı ağırlaştırmaz. Duş sonrası saçın kolay taranmasına yardımcı olur.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Duş Öncesi Onarıcı Doğal Saç Maskesi 20ml şase

Değerli Yağlar ile Dipten Uca Onarıcı Bakım!

Bu şaseler halinde sunulan ve her biri tek kullanımlık olan saç maskesi, zeytinyağı, shea yağı, Hint yağı, buğday proteini, provitamin B5, E Vitamini içerir. Duş öncesi saçlarda ve saç derisinde yoğun onarım sağlar. Tüm saç tipleri için uygundur. Duşta saçlarınızı ıslattıktan sonra uygulamanız ve 30 dakika beklemeniz gerekir. Maksimum etki elde etmek için haftada 2-3 kez tekrarlanması gerekir. Bu özel maske provitamin B5 ve E vitamini ile saç ve saç derisini kısa sürede yeniler, saç tellerini onarır, saçı adeta yeniden sağlığına kavuşturur. Saçı ağırlaştırmayan formülü daha ilk kullanımda saç tellerinin yumuşamasına ve parlamasına etki eder.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Saç Bakım Yağı 100ml

Kolay taranan, hacimli ve parlak saçlar için

Kurumuş, yıpranmış, eski parlaklığını kaybetmiş saçlar için geliştirilen Doğal Saç Bakım Yağı, banyodan 2-3 saat önce saça ve saç derisine uygulanır. Mümkünse sıcak bir havlu ya da bone ile sararak bekletilir. Hem yıpranan saçları hem saç derisini hem de kırık saç uçlarını onarır. Ağırlaşma yapmayan yüzde 97 doğal formülü, organik Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, argan yağı, hint yağı, zeytinyağı içerir. Günlük kullanıma da uygun olan yağı, duştan önce sadece saç uçlarına sürüp bir süre bekletip de yıkayabilirsiniz.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Saç Bakım Yağı 12ml şase

Değerli yağlarla canlı ve parlak saçlar!

Yoğun saç bakım maskesi ve duş sonrası nemlendirici bakım için kullanılabilir. Yüzde 97 doğal formülü saçta ağırlaştırma yapmaz. Organik hindistan cevizi yağı, avokado yağı, argan yağı, hint yağı, zeytinyağı içerir. Yoğun bakım için kuru saça uyguladıktan sonra 2-3 saat bekletilip durulanır. Duştan hemen önce de saç uçlarına uygulayarak bekletip duruluyabilirsiniz.

Alkol, paraben, silikon ya da renklendirici içermez. Düzenli kullanımda saçlar canlanır ve kolay taranır. Saç telleri ve saç derisi nem kazanır ve kırık saç uçları kısa sürede onarılır.

Onarıcı& Şekillendirici Durulanmayan Doğal Saç Bakım Kremi 200ml

Değerli Yağlar ile Şekillenirken Beslenen Saçlar!

Hepimiz ağırlaştırmayan, saçların ışığını söndürmeyen şekillendiricilerin peşindeyiz. TheLifeCo’nun Hint Yağı ve zeytinyağı içeren yüzde 96 doğal yeni saç şekillendirici kremi, güzelliğin matematiğini de değiştirecek gibi görünüyor. İçeriğindeki nem tutucular ve değerli yağlar sayesinde yıpranmış ve nem dengesi bozulmuş saçları onarıyor ve yumuşatıyor.

Kullanıldığı ilk andan itibaren saçlara parlaklık kazandırarak canlı görünmesine yardımcı oluyor. En önemlisi gün boyu saçı nemlendiriyor.

Doğallıkları ile öne çıkan TheLifeCo Değerli Yağlar Serisi Cilt ve Saç Bakım ürünlerinin hiçbiri alkol, paraben, silikon, renklendirici içermez. Ayrıca Saç serisinde yer alan Doğal Şampuan SLS, SLES ve Silikon içermez.

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