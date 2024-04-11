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Defne Samyeli tatilden bikinili karelerini paylaştı

Defne Samyeli tatilden bikinili karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Defne Samyeli tatilden bikinili karelerini paylaştı

Defne Samyeli (51), tatil için Afrika ülkesi Seyşeller'e gitti.

 Defne Samyeli tatilden bikinili karelerini paylaştı

Şarkıcı, deniz sezonunu açarak, fit fiziğiyle meydan okudu.

Defne Samyeli tatilden bikinili karelerini paylaştı
Samyeli'ye beğeni yağdı.

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