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Defne Samyeli sahne kostümüyle konuşuldu

Ünlü isim Defne Samyeli, modacı Cihan Nacar’ın 10.Yılına özel düzenlenen gecede sahne aldı. İşte detaylar...

Defne Samyeli sahne kostümüyle konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde ‘Only the Best’ şovuyla “Yılın En İyi Sahne Performansı” ödülünü alan Defne Samyeli’nin konser turu başladı. Geçtiğimiz akşam modacı Cihan Nacar’ın 10.Yılına özel düzenlenen gecede sahne aldı.

Defne Samyeli sahne kostümüyle konuşuldu
Şıklığı ve şarkılarıyla göz dolduran Defne Samyeli, sahneden Cihan Nacar’a “Bu gecede olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz hafta aldığım ödülü almama sebep olan o güzel konsere hazırladığı kostümlerle çok büyük emeği oldu. Cihan’a minnettarım” dedi.

Defne Samyeli sahne kostümüyle konuşuldu

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