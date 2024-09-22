  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Dedemin Gözyaşları’ sokak hayvanlarını unutmadı

“Dedemin Gözyaşları” duyarlı bir sahne ile son zamanlarda ülkemizde gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyeti dile getiriyor.

'Dedemin Gözyaşları’ sokak hayvanlarını unutmadı

Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in yaptığı, başrollerinde Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı “Dedemin Gözyaşları” lösemi ile mücadele eden Mustafa ve onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal’in dokunaklı yaşamını işliyor.

'Dedemin Gözyaşları’ sokak hayvanlarını unutmadı

Film gerek duygu yüklü konusu, gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor.

'Dedemin Gözyaşları’ sokak hayvanlarını unutmadı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"
  Magazin

Yurdaer Okur: "Tarzımda genç ruhumun enerjisi var"

Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları belli oldu
  Magazin

Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

Ünlü şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den mesaj!
  Gündem

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den mesaj!

Metin Arolat hayatını kaybetti
  Gündem

Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar!
  Magazin

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar!