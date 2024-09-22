'Dedemin Gözyaşları’ sokak hayvanlarını unutmadı

Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in yaptığı, başrollerinde Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı “Dedemin Gözyaşları” lösemi ile mücadele eden Mustafa ve onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal’in dokunaklı yaşamını işliyor.

Film gerek duygu yüklü konusu, gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.