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David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da

Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett, geçtiğimiz yıl İstanbul Harbiye'de verdiği unutulmaz konserin ardından ülkemize tekrar geliyor.

David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da

Müziğin dahi çocuğu, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett, yeni albüm turnesi "ICONIC TOUR 2024" kapsamında Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul, Ankara ve İzmir konserleri için Mayıs 2024'de Türkiye'de. 

David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da

Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendine özgü tarzıyla yorumlayan, albümleri ile rekor sayıda altın ve platin plak kazanan, konserlerinde milyonlarca izleyiciye ulaşan David Garrett, yeni albümü "ICONIC" te Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn ve Schumann'ın müziklerini yeniden düzenleyerek kaydetti. Garrett albüm düzenlemelerinde gitaristi Franck van der Heijden ile çalışırken, düet düzenlemelerinde kendisine eski hocası Itzhak Perlman, yıldız tenor Andrea Bocelli, flütçü Cocomi ve trompetçi Till Brönner eşlik etti.  

David Garrett yoğun istek üzerine mayısta tekrar İstanbul'da

Ünlü müzisyen çocukken aşık olduğu efsanevi kemancıların eşsiz eserlerinden aldığı ilham ile hazırladığı "ICONIC" ile müzikseverlerin kalplerine girmeyi hedeflerken, dünya turnesi ile albümünü sahneye taşıyor. 

David Garrett'ın 20. yüzyılın müzisyenlerine adeta saygı duruşu niteliği taşıyan "ICONIC" albümünden eserleri yorumlayacağı, sahne showu ile izleyenlere büyülü bir atmosfer yaşatacağı İzmir, Ankara ve İstanbul konserlerinin biletleri Passo'da satışta.  

David Garrett Turne Programı;

4 Mayıs 2024 Cumartesi - İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

5 Mayıs 2024 Pazar - Ankara Bilkent Odeon 

7 Mayıs 2024 Salı - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

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