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Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı

Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, İstinye Park'ta görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken yakın dostlar kahkahalarıyla AVM turu yaptı.

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı
Geçtiğimiz günlerde bir fenomenin para karşılığında telefon numarasını hayranına sattığını ve bu durum karşısında şikayette bulunan Cemal Can, “İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Gelen mesaja numaramı kimden aldığını da sordum ama yanıt alamadım. Ağlanacak halime gülüyorum çok değişik bir durum” dedi. Danla Bilic ise son günlerde korumalarla gezmesiyle ilgili, “Takıntılı bir hayranım var. Uzaklaştırma kararı da aldırdım ama tedirgin olduğum için bir süre böyle takılacağım” dedi.

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