Dada’nın Güya’sı çıktı!

Eşi Mira’yla birlikte düet yapan Dada Velet’in “Güya” isimli şarkısı Mahzen Media etiketiyle bugün, radyo, tv ve tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Radyo dinleyicilerinin sesini çok güzel bulması ve müzik yapması yönündeki ısrarlarını dikkate alarak eşi Mira ile birlikte bu yola çıktıklarını söyleyen Dada “İnsanın bir işi aşkla yapması ve aşkıyla yapması bambaşka bir duygu” dedi.

Söz ve müziği Doğanay Karadeniz’e ait olan ‘Güya’ isimli şarkının düzenlemesini ise son günlerin yükselen yıldızı Tekir üstlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.