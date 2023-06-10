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Dada’nın Güya’sı çıktı!

Yıllardır "Dada Velet" olarak tanıdığımız, Radyo D ‘de "Radyo Makinası" programının sunucusu İrfan Aslanhan şarkıcı oldu. 

Dada’nın Güya’sı çıktı!

Eşi Mira’yla birlikte  düet yapan Dada Velet’in “Güya” isimli şarkısı Mahzen Media etiketiyle bugün, radyo, tv ve tüm dijital platformlarda yayında olacak. 

Dada’nın Güya’sı çıktı!

Radyo dinleyicilerinin sesini çok güzel bulması ve müzik yapması yönündeki ısrarlarını dikkate alarak eşi Mira ile birlikte bu yola çıktıklarını söyleyen Dada “İnsanın bir işi aşkla yapması ve aşkıyla yapması bambaşka bir duygu” dedi. 

Söz ve müziği Doğanay Karadeniz’e ait olan ‘Güya’ isimli şarkının düzenlemesini ise son günlerin yükselen yıldızı Tekir üstlendi.

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