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Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler

Hilton Istanbul Bomonti'nin düzenlediği, Kral Şakir'in karakter tasarımcısı, karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun yer aldığı 'İleri Dönüşüm Atölyesi'ne Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) çocukları katıldı.  

Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler

Hilton İstanbul Bomonti'de, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla 11 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için 'İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlendi.

Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler

Kullan - at ürünlerden aydınlatmaya, plastik poşet kullanımından su tüketimine kadar pek çok alanda sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürüten ve "Travel With Purpose" (bir amaç için seyahat et) uygulamasıyla bu ekosistemi ziyaretçileriyle birlikte büyüten Hilton Istanbul Bomonti, hem keyifli hem de eğitici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 11 Haziran'da Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) için düzenlenen 'İleri Dönüşüm Atölyesi'nde, çocuklarda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci oluşturmak hedeflendi. 

Atölyede sanatçı Deniz Doğruyol otelde biriken atık malzemelerden çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu. Doğruyol ve çocuklar, kumaş, ahşap, kâğıt gibi malzemeleri kullanarak farklı objeler tasarladılar.

Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler

Etkinlik boyunca "Kral Şakir Geri Dönüşüm" filmine atıfta bulunan Varol Yaşaroğlu çocuklarla geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konusunda sohbet ettikten sonra onlardan gelen soruları yanıtladı. Kostüm karakterler Fil Necati ve Kral Şakir ise çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Kral Şakir'in müzikleri eşliğinde dans eden ve keyifli vakit geçiren çocuklar için etkinlik sonunda imza günü düzenlendi. Kral Şakir kitaplarını Varol Yaşaroğlu çocuklar için imzaladı. 

İleri dönüşüm atölyesine ev sahipliği yapan Hilton Istanbul Bomonti, çevresel, sosyal ve yönetsel politikaları çerçevesinde 2030 yılına kadar su kullanımını ve atıklarını yüzde 50 oranında azaltmak, doğaya zarar veren karbon emisyonlarını yüzde 75'e kadar düşürmek gibi birçok önemli hedefe ulaşmak için çalışıyor. Bu hedefler doğrultusunda plastik çamaşır poşetleri yerine tekrar kullanılabilir kumaş çamaşır çantaları, bahçe sulamada ise yoğuşma suyu kullanıyor. Otelin her alanında led aydınlatmayı tercih ediyor, uygun olan alanlarda gün ışığından yararlanıyor. Sosyal politikaları kapsamında toplumsal faydayı amaçlayan gönüllülük çalışmaları da yürütüyor ve derneklerle iş birlikleri yapıyor.

 

 

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