Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da geçmişin izinde yepyeni bir dönem başladı

Görkemli asaleti ve ihtişamıyla Boğaz’da ışıldayan, dünyanın gözde otellerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da titizlikle ve ince detaylarla çalışılan yenilenme projesiyle misafirler; sadece geleceğin değil, geçmişin de parçası olmaya davet ediliyor.

Otelde gerçekleşen bu yenilenmedeki her detayda Çırağan Sarayı’nın tarihinden ilham alınırken, tasarlanan yepyeni otel odaları, süitleri, otel lobisi ve iki yeni restoranıyla heyecan verici bir döneme adım atıldı.

Dikkatleri çekecek bu özel projede Osmanlı Sanat Uzmanı Serdar Gülgün ile çalışıldı

Avrupa’nın en köklü lüks otel grubu Kempinski yönetimindeki otel binasında yer alan odalar, süitler, otel lobisi ve otelde yer alan iki restoranın yepyeni tasarımıyla heyecan verici bir döneme girilirken, projede Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün ile çalışıldı. Gülgün’ün dokunuşlarıyla ışıldayan tasarımlar, Osmanlı mirasının modernize edilmiş halini yansıtıyor. Oteldeki oda ve süitler, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve döneminden ilham alan tasarımlara zamansız bir ihtişam ve özgün bir incelik sunuyor. Sedef işlemeli mobilyalar, Osmanlı ebru sanatından esinlenerek tasarlanan koltuklar, hamam tarzını yansıtan mermer banyolar, çintemani ve lale desenli kumaşlarla bezeli yatak başlıkları ve çok daha fazla detay, Çırağan Sarayı’nın tarihi ve asaletiyle birleşiyor. Otel girişi, lobisi ve restoranlarında ise Osmanlı sanatı izlerini muhteşem tasarımlarla sunan, birbirinden farklı temalar göze çarpıyor.

Otelde özel dekorasyonlara sahip yepyeni iki restoranla eşsiz bir gastronomi yolculuğu sunulacak

Çırağan Palace Kempinski’nin otel binasında yer alan ve tamamen yenilenecek iki restoranında tasarımsal ve gastronomik anlamda yapılan yenilikler, misafirlere rafine lezzetleri, lüksü, ihtişamı ve konforu, yepyeni bir stilde yaşatmaya başladı. Yeni dönemde yepyeni konseptlerle lezzet tutkunlarını ağırlayan bu iki restoran, benzersiz tarzları ile şehrin en iddialı yeme-içme mekanları arasında yer alıyor. Biri Şef restoranı olacak olan restoranlarda, lezzet ve tasarım detaylarıyla eşsiz deneyimler sunuluyor.

Ralph Radtke: “Sofistike bir stili, Çırağan Sarayı’nın tarihinden aldığımız ilhamla benzersiz bir ahenk içinde harmanladığımız yepyeni bir dönem için hazırız.’’

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Benzersiz bir lüks deneyimi sunan Çırağan Palace Kempinski’de konuklarımıza yenilenen otel odalarımız, süitlerimiz, lobimiz ve restoranlarımızla gerçek bir sarayda olmanın hissini yaşatacağız. Sofistike bir stili, Çırağan Sarayı’nın tarihinden aldığımız ilhamla benzersiz bir ahenk içinde harmanladığımız bu yepyeni dönem için hazırız. Türk misafirperverliğini üst düzey lüks ile buluşturduğumuz, dünya çapında üne sahip Çırağan Palace Kempinski’de dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarımıza eşsiz bir deneyim sunmaktan memnuniyet duyacağız.” dedi.

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