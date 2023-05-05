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Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Viral olan hiti “Zorda” ve ardından yayınladığı “Selamün Aleyküm” ile dikkat çeken Cioman yepyeni teklisi “İşler Yolunda”yı dinleyicisi ile buluşturuyor.

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Sosyal medyada paylaşımları ile gündemde olan Cioman yeni teklisinde yaşam tarzını konu alıyor. Sözleri ve bestesinde Kerro ve Cioman işbirliği olan “İşler Yolunda”nın düzenlemesinde ise Mili B imzası var.

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Furkan Selim Çakırca yönetmenliğinde tekliye çekilen animasyon klip bir ay süren titiz bir çalışma ile tamamlandı. İlgi çekici ve tasarımın öne çıktığı klibe özel olarak “Cioman” isimli karakter yaratıldı. Dios Musicos ve Tiiz Music ortak etiketi ile yayınlanacak olan “İşler Yolunda” 5 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini alıyor!

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