Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Sosyal medyada paylaşımları ile gündemde olan Cioman yeni teklisinde yaşam tarzını konu alıyor. Sözleri ve bestesinde Kerro ve Cioman işbirliği olan “İşler Yolunda”nın düzenlemesinde ise Mili B imzası var.

Furkan Selim Çakırca yönetmenliğinde tekliye çekilen animasyon klip bir ay süren titiz bir çalışma ile tamamlandı. İlgi çekici ve tasarımın öne çıktığı klibe özel olarak “Cioman” isimli karakter yaratıldı. Dios Musicos ve Tiiz Music ortak etiketi ile yayınlanacak olan “İşler Yolunda” 5 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini alıyor!

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