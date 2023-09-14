  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cildinizin geleceğini değiştirin

Yaşlanmanın başlıca nedenlerine ilişkin bu büyük bilimsel keşif artık Age Proteom Advanced Serum ile cilde uygulanabilir.

Cildinizin geleceğini değiştirin

Uluslararası üne sahip Nobel ödüllü genetikçi ve moleküler biyolog olarak tanınan Prof.Miroslav Radman’ın çalışmalarından ilham alan NAOS araştırma ekibi tarafından 40 yıllık bir araştırmanın sonucu olarak ; proteomun yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığı ve cildin genç kalmasını sağlamak için proteomun hasar görmemesi gerektiği keşfedilmiştir.

Ciltteki proteomunun zamanla ve dış etkenlerle değişime uğradığı görülmüştür. Yaşın getirdiği tüm olumsuz etkilere karşı NAOS, proteomu antioksidan şaperonlar tarafından doğal olarak korunan ve şimdiye kadar çok az incelenen yarı ölümsüz bir bakteri keşfetti: kar bakterisi.

 

 

Cildinizin geleceğini değiştirin

Patentli Biyoteknoloji’si sayesinde; proteomun yapısını korumaya ve güçlendirmeye destek olur. Hücre ömrünü uzatarak yaşlanma sürecini önemli ölçüde yavaşlatabilen güçlü ve uzun süreli koruma sağlar.

Yaş alma belirtilerini 2 kat yavaşlatmak mümkün!

Institut Esthederm’in geliştirdiği formülle, Age Proteom™ Advanced Serum, cildin kendini onarmasına yardımcı olur, yaş alma belirtilerini yavaşlatır ve önler. Kırışıklık görünümü, dolgunluk, ışıltı, sıkılık kaybı ve eşitsiz cilt tonu gibi tüm yaş alma belirtilerine yönelik, sadece tek bir kullanımda bile uzun süreli etki ve gözle görünür sonuçlar elde eder.


AGE PROTEOM™ ADVANCED SERUM
(HÜCRESEL YENİLENME SERUMU)
FİYATI: 2.849 TL (30 ml)

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
  Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
  Magazin

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  
  Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  