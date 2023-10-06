Ch’i ile dünya standartlarında kompleks

Otofaji, bizleri toksinlerden kolayca kurtarabilecek ve tümör, obezite, diyabet gibi hastalıklara etkili bir şekilde dur diyebilecek bir çarktır. Bu çarkın verimli şekilde dönebilmesi için fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlar doğru şekilde karşılanmalıdır. Ancak günümüzde yanlış beslenme alışkanlıkları, gıda endüstrisinde kullanılan kimyasallar, kaynağını bilmediğimiz sular, hava kirliliği, hareketsiz yaşam alışkanlıkları ve maruz kaldığımız tüm stresler hücresel boyutta serbest radikal oluşumunu artırır ve otofaji kapatisesi azalır. Yeterli miktarda alkali su içebileceğiniz, yoga ve qi qong ile eklem ve kasların gevşemesini sağlayacağınız, lenf drenaj masajı yaptırabileceğiniz, iyi planlanmış bir detoks diyetine dahil olacağınız, güneş ve deniz suyunun detoksifikasyon etkisinden faydalanacağınız ve ileri teknoloji cihazlarla detoks etkisini arttıracağınız Ch’i Detox dünya standartlarında içerik sunuyor.



Ch’i Detox’un Amacı; • ‘Kaç ya da savaş’ sistemini kapatıp, ‘dinlen ve sindir’ sistemini açmaktır. • Sindirimi kolaylaştırmaktır. • En kuytudaki toksinler dahil olmak üzere tüm toksin[1]lerin atılımını sağlamak. • Mümkün olduğunca az strese maruz kalmanızı ve mümkün olduğunca çok rahatlamanızı sağlamaktır



VEGAN ATÖLYE

Vegan mutfağımızın atölye bölümünde farklı zamanlarda ve içeriklerde workshoplar düzenliyoruz. Bitkisel bütünsel mutfağın örneklerini deneyimlemenizi sağlayarak günlük yaşamınızda uygulamanıza yardımcı oluyoruz



1)Detoks workshop sunumu

2) Hafifleten içecekler atölyesi

3) Vegan süt ve süt ürünleri atölyesi

4) Süper gıdalarla çiğ tarifler atölyesi

5) Salad in a jar partisi

6) Happy Gut atölyesi

7) Çocuklara tarifler atölyesi

8) Başlangıç vegan şef eğitimi

9) Orta seviye vegan şef eğitimi

10) İleri seviye vegan şef eğitimi





Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesinde bulunan dünya standartlarındaki özel kompleks ve sistem yeni dünya düzeninde önemli bir farkındalık kazandırıyor.

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