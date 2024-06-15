 Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti.

29 yıl yaşına giren sosyal medya fenomeni pasta üflediği anı paylaşıp, "Suçlu değil" notunu düştü.

Candan'ın tahliye edilmesi sık sık gündeme geliyor.

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