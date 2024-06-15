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Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti! İşte detaylar...

Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti.

 Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

29 yıl yaşına giren sosyal medya fenomeni pasta üflediği anı paylaşıp, "Suçlu değil" notunu düştü.

 Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

Candan'ın tahliye edilmesi sık sık gündeme geliyor.

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