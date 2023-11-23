Ceylan'dan sürpriz bir cover şarkı 

Geçtiğimiz günlerde video klibi çekilen şarkı 24 Kasım Cuma günü tüm dijital dünyada yayına giriyor. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyan şarkı Ceylan'ın yorumuyla yılın en iddialı coverlarından birine dönüştü.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

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