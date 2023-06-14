Ceyhun Damla'dan yeni single

‘Yaralı’ isimli teklisiyle müzikseverleri selamlayacak olan Damla, parçanın duygusal sözleri ile dertlere merhem olacak. Herkes tarafından sevilen parçayı büyük bir titizlikle sırtlanarak tekrar seslendiren Ceyhun Damla’nın kendine has yorumu hem dingin, huzurlu hem de çarpıcı ve damar…

Sözü, müziği Zeki Güner’e ait olan, aranjesinde ve klip yönetmenliğinde Sedat Sakarya imzasını taşıyan yeni single bir Ceyhun Damla klasiği olarak müzikseverlere hüzün dolu rüzgarlar estirecek. Şarkının ruhunu birebir yansıtan klip çalışmasıyla müzikseverlerin kalplerinde izler bırakacak.

Ceyhun Damla’nın yeni teklisi ‘Yaralı’, 14 Haziran’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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