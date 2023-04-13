Bugün dünyada 4,9 milyardan fazla aktif internet kullanıcısı var. Yani gezegenin toplam nüfusunun yaklaşık %63'ü. Ve en önemlisi, bu sayı sürekli artıyor. Aynı zamanda, modern İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun hayatlarında en az bir kez Web'de biriyle tanıştığına şüphe yok.

Bugün sizlerle çevrimiçi arkadaşlık sektörünün şu anda nasıl değiştiği, geliştiricilerin yeni bir genç kitleyi nasıl çekmeye çalıştığı ve görüntülü iletişim formatının son yıllarda neden bu kadar popüler hale geldiği hakkında konuşmak istiyoruz. Ayrıca size arkadaşlık ve iletişim için birkaç ilginç platformdan da bahsedeceğiz.

Web'de arkadaşlık dünyasından ilginç istatistikler

Çevrimiçi arkadaşlık ve buna yönelik tutumların ne kadar değiştiğini anlamak için bazı istatistiklere bakalım:

2005 yılında, yetişkin kullanıcıların yalnızca %29'u çevrimiçi arkadaşlığı yeni arkadaşlar ya da ruh eşi bulmak için iyi bir yol olarak görüyordu. Bu oran şimdi %60'ın üzerinde.

Mobil arkadaşlık uygulamalarının sayısı ve popülerliği artarken, web sitelerinin önemi azalıyor. Tinder, birkaç yıldır arkadaşlık uygulamaları arasında lider konumdadır. Birçok uzman, 2028 yılına kadar büyüme oranının yılda %9,3 seviyesinde olacağına inanıyor ki bu oldukça yüksek bir oran.

Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını kullanan yetişkinlerin yaklaşık %12'si uzun süreli ilişkilere çevrimiçi arkadaşlıktan başlamıştır.

ABD'de yalnız yetişkinlerin %30'undan fazlası arkadaşlık siteleri ve uygulamaları kullanıyor. Karşılaştırma için: 2013 yılında bu oran sadece %11'di.

Aynı zamanda, arkadaşlık hizmetlerinin kitlesinin "büyüdüğü" de unutulmamalıdır. Buradaki gençler, orta yaşlı ve yaşlı insanlar kadar aktif değiller. Bu nedenle, bu tür hizmetlerin geliştiricileri önemli bir görevle karşı karşıyadır: genç bir kitleyi çekmek.

Oyunlaştırma ve görüntülü sohbetler: çevrimiçi arkadaşlık platformları genç nesil kullanıcıları nasıl çekiyor?

Oyunlaştırma, kitlenin ilgisini çekmeye ve arkadaşlığı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan çok etkili bir araçtır. Tinder, oyunlaştırma unsurlarını uzun süredir kullanıyor ve bir çifti eşleştirme sürecini daha ilginç ve motive edici hale getiriyor. Tüm bu kaydırmalar ve eşleşmeler — oyun budur. Ve "zafer" için ödül, ilginç ve umut verici bir tanıdıktır.

Ancak, oyunlaştırmaya daha da yaratıcı bir şekilde yaklaşan ve böylece yeni bir kitleyi çeken hizmetler de var:

Hily — "Yüzler" mini oyununa sahip bir arkadaşlık uygulaması. Bunun özü, ekranda ruh halinize uyan birkaç yüz ifadesinden birini seçmeniz gerektiğidir. Ve sonra sistem size aynı ruh haline sahip bir muhatap bulmaya çalışacaktır.

Ship — basit ama ilginç bir "Sohbet etmek için salla" özelliğine sahip bir başka ilginç mobil uygulama. Çok basit — telefonunuzu sallayabiliyorsunuz ve Ship sizi sohbet edebileceğiniz yeni biriyle eşleştiriyor.

Crown — size 16 potansiyel partner sunan bir uygulama ve en çok ilgilendiğiniz ve beğendiğiniz kişileri seçmeniz gerekiyor. Beğeniler eşleşirse bu kişiyle sohbet edebilirsiniz.

Quiz Date Live — kullanıcıların soruları yanıtlayarak birbirleriyle yarıştığı ve seçilen bir üyeyle randevuya çıkma şansı elde ettiği canlı sınavlarla görüşmeyi birleştiren bir uygulama.

Feeld — "Dilek" adlı bir oyun içeren bir uygulama. Çeşitli fantezileri ve arzuları görüntüleyebilir, hangilerinin ilginizi çektiğini belirtebilirsiniz. Ve sonra Feeld size aynı arzulara sahip potansiyel partnerler bulmaya çalışacaktır.

Gördüğünüz gibi, burada olağanüstü bir şey yok. Ancak bu tür küçük oyunlaştırma unsurları bile bazen bir kitleyi çekmeye yardımcı olur. Ancak günümüzde görüntülü iletişim çok daha önemli. Ve işte burada işler ilginçleşiyor!

Çeşitli anketlerin sonuçlarına göre, modern genç internet kullanıcıları günde bir saatten fazla video izliyor ve video görüşmeleri yoluyla iletişim kuruyor. Hatta bazıları daha da fazla. Bu da geliştiricileri uygulamalarına aktif olarak görüntülü sohbetler eklemeye zorluyor. Omegle gibi rastgele partnerlerle sohbet etmenizi sağlayan sohbet ruletleri — ücretsiz görüntülü sohbetler — unutmayın.

Görüntülü sohbetler arasında aşağıdaki platformlar özel ilgiyi hak ediyor:

Omegle.Chat — dünyanın her yerinden insanlarla tanışmak ve sohbet etmek için ücretsiz bir Omegle alternatifi. Görüntülü sohbet https://omegle.chat/tr, diğer şeylerin yanı sıra, yabancılarla tanışmayı kolaylaştıran yerleşik bir mesaj çevirmenine, mükemmel bir denetim hizmetine sahiptir. Kesinlikle beğeneceksiniz!

OmeTV — cinsiyet ve dil filtreleri ve yerleşik bir çevirmen ile oldukça minimalist bir ücretsiz Omegle alternatifi. Minimalizm ve sadeliği takdir edenler için iyi bir seçenek.

Omega — cinsiyet filtreli rastgele bir görüntülü sohbet. Hizmet son derece basit ve sezgiseldir. Öncelikle bu görüntülü arkadaşlık formatını yeni keşfeden iddiasız kullanıcılar için uygundur.

Hoop on OMG — dünyanın dört bir yanındaki muhatapları arama yeteneği ile yüz yüze buluşma için bir Omegle analogu daha. Hizmet herhangi bir benzersiz özellik sunmasa da, yine de iyi bir seçenektir.

Chathub — cinsiyet filtresi ve iletişim dili seçeneği olan bir görüntülü sohbet. Ve genel olarak, bu sitenin tüm işlevselliği budur. Chathub'ın bir mobil uygulaması bile yok, bu da akıllı telefonlarında arkadaşlığı ve sohbet etmeyi seven kullanıcılar için biraz rahatsızlık verici olabilir. Ancak site mobil tarayıcılar için iyi bir şekilde uyarlanmıştır, bu nedenle kullanımda özel bir zorluk olmayacaktır.

JustTalk — çoğu açıdan diğer popüler sohbet ruletleri ile neredeyse aynı olan ücretsiz bir görüntülü sohbet. Ancak yine de ilginç bir özelliği var — aynı anda birkaç katılımcıyla sohbet edebileceğiniz grup görüntülü sohbetleri. Bazı durumlarda bu oldukça faydalı olabilir.

Video aracılığıyla tanışma ve iletişim kurma imkanı, genç nesil internet kullanıcıları için gerçekten bir nimettir. Rastgele görüntülü sohbet formatı yeni olmaktan uzak olsa da, son zamanlarda hızla ivme kazanıyor ve kitlenin giderek daha fazla ilgisini çekiyor.

Özetleyelim

İnternet değişiyor ve tüm çevrimiçi arkadaşlık sektörü de değişiyor. Yeni arkadaşlık hizmetleri ortaya çıkıyor ve eskileri kayboluyor. Geliştiriciler yeni işlevler sunuyor ve popüler olmayan özellikleri kaldırıyor. Kullanıcılar Web'de arkadaşlık ve sohbet etmek için alışılmadık ve standart olmayan bir şeyler arıyor.

Yakın gelecekte internet arkadaşlıkdünyasından birçok yeni ilginç çözüm göreceğimizden %100 eminiz — yeni iletişim formatları, yeni platformlar ve arkadaşlık hizmetlerini kullanmanın yeni durumları. Bu nedenle, güncellemeleri takip edelim ve en ilginç olanları kaçırmayalım!

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