Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı.

1500 kişilik konseri sold out olan sanatçı, biletlerin tükendiğini duyurarak İzmirlilerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Sahnesinde tuz, defne yaprağı, tarçın ve ada çayıyla geri sayım yapan Ergen, “Kimyasaldan uzak, doğaya yakınız” sözleriyle büyük alkış aldı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle dakikalarca ayakta alkışlanan Ergen, İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, yeni yıl dilekleri arasında ülke için adalet temennisini yineledi.

