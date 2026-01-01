  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı.

 Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

1500 kişilik konseri sold out olan sanatçı, biletlerin tükendiğini duyurarak İzmirlilerle unutulmaz bir gece yaşadı.

 Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Sahnesinde tuz, defne yaprağı, tarçın ve ada çayıyla geri sayım yapan Ergen, “Kimyasaldan uzak, doğaya yakınız” sözleriyle büyük alkış aldı.

 Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle dakikalarca ayakta alkışlanan Ergen, İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, yeni yıl dilekleri arasında ülke için adalet temennisini yineledi.

Gülben Ergen, yeni yılı İzmir’de sahnede karşıladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Belevi’den yılbaşı gecesine damga vuran sahne
  Magazin

Cem Belevi’den yılbaşı gecesine damga vuran sahne

İşitme engelli çocuklara umut olan gece!
  Gündem

İşitme engelli çocuklara umut olan gece!

Emel Sayın’dan duygusal itiraf: Ünlü olmanın bedeli özgürlük
  Magazin

Emel Sayın’dan duygusal itiraf: Ünlü olmanın bedeli özgürlük

Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın'dan aşk fotoğrafları
  Magazin

Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın'dan aşk fotoğrafları

Bülent Serttaş'ın sahne öncesi ailece kutlaması
  Magazin

Bülent Serttaş'ın sahne öncesi ailece kutlaması

Nükhet Duru'nun Kıbrıs tarzı
  Magazin

Nükhet Duru'nun Kıbrıs tarzı