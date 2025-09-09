  • Video Galeri Foto Galeri
Ceren Kesim: Köle ile aşk yaşardım. İşte detaylar...

“Prens” dizisindeki Kadın karakteriyle kölenin aşk sahnesi, sosyal medyada en çok konuşulan anlar arasında yer aldı. Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ceren Kesim, Nişantaşı City’s’te objektiflere yansıdı.

Tatil dönüşü yeni projeler için görüşmelere başladığını söyleyen oyuncu, sahneye gelen tepkilerden duyduğu mutluluğu dile getirdi: “Tepkiler beni çok mutlu ediyor. O sahnemizin enerjisi demek ki seyirciye de geçmiş. Set zaten çok aile ortamı gibiydi, benim için çok öğretici ve keyifli geçti.”

Başarılı oyuncu, rol arkadaşı Giray Altınok için de övgü dolu sözler söyledi: “Onunla çalışmak inanılmaz bir keyifti. Hem çok eğlenceli hem de işini titizlikle yapan biri. Böyle bir oyuncuyla aynı sahneyi paylaşmak tarif edilemez bir his.”

Özellikle savaş sahnesinde kölenin “Kadın!” diye haykırdığı anların çok konuşulduğunu belirten Kesim, seyircinin bu uyumu hissettiğini söyledi: “Kölenin tavırları çok içten ve samimiydi. Kadının tepkisizliği ama bir anda etkilenmesi sahneyi daha da güçlü kıldı. Dışarıda da bana ‘Kadın!’ diye sesleniyorlar, bu da çok hoşuma gidiyor.”

Gerçek hayatta köle ile aşk yaşayıp yaşamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Olabilirdi. Kölenin ilgisi çok içten, naif ve samimiydi. Günümüzde ilişkilerde de aradığımız şey zaten dürüstlük ve samimiyet. Açıkçası sonrasında ne olur bilemem ama o sahnelerdeki içtenlik seyirciye de geçti.”

ECEM ERKEK’LE BENZERLİĞİMDEN ÇOK MUTLUYUM
Ecem Erkek’e benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen Ceren Kesim, bu durumdan da oldukça memnun:
“Çok fazla tepki alıyorum, bundan mutluyum. Kendisiyle tanışmayı çok isterim. Bazen fotoğrafları görünce ben de bir an duraksıyorum. İkizi ya da abla-kardeş rolü denk gelse çok isterim.”

