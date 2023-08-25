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Ceren Akın “Zorsun” ile 2023’e damga vuracak

Bugünden itibaren tüm müzik platformlarında yayınlanmaya başlayan Ceren Akın’ın “Zorsun” şarkısı ilk günden büyük ilgi gördü. İzmirli Güzel şarkıcı Akın’ın 2020’de oluğu gibi bu yıla da damgasını vurması bekleniyor.

Ceren Akın “Zorsun” ile 2023’e damga vuracak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdikten sonra sahnelerin sevilen ve aranan ismi haline gelen İzmirli sanatçı Ceren Akın, ekranların klasiği Beyaz Show Orkestrası’nda solist olarak da uzun süre dikkat çekti. Akın ilk tekli çalışması “Hiç Korkma” ile 2020 yılı yazına damga vurmuştu. Akın 2023 yaz ve sonbaharını da yeni şarkısı “ZORSUN” ile vuracak. 

Ceren Akın “Zorsun” ile 2023’e damga vuracak

Bütün müzik platformlarında dönmeye başlayan “ZORSUN” şarkısının sözleri de güzel şarkıcı Ceren Akın’a ait. Şarkının müziğini de Akın ile birlikte Toygar Ersoy yapmış. Düzenlemesi de yine Toygar Ersoy’a ait.

Ceren Akın “Zorsun” ile 2023’e damga vuracak

ŞARKIYI YARIM KALAN YAZ AŞKLARINA YAZDIM 

Türkçe Pop’un yıldızlarından biri haline gelen Ceren Akın, “Şarkıyı yarım kalan yaz aşklarına yazdım, o kısa süreceğini bildiğimiz ama tatlı bir telaş yaşatan hissi dile getirdim” dedi. 

MÜZİĞE İLKOKULDA PİYANO DERSLERİYLE BAŞLADI 

1 Haziran 1988 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ceren Akın, ilkokulda müziğe olan ilgisiyle ailesinin dikkatini çekmiş ve onların desteğiyle piyano derslerine başlamıştır. Liseyi Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde okumuş, lise dönemi boyunca piyano ve keman enstrümanlarını çalmış ve konser etkinliklerinde sahne almıştır. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Şan bölümünü okuyan Akın, okuduğu bölümü tam anlamıyla hayatına yansıtmıştır. Hem oyuncu hem şarkıcı kimliğiyle eğitim hayatında da sahnelerde bulunmuştur. 

Ceren Akın “Zorsun” ile 2023’e damga vuracak

“ZORSUN” İLE YENİ ÇIKIŞ

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul&#39;a yerleşen Akın, popüler mekânlarda canlı performanslarıyla da ismini duyurmuştur. Söz yazarı ve besteci olan Akın’ın “Zamanında” ve ‘’Hiç Korkma’’ adlı parçalarının yanı sıra yine söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi ‘Zorsun’ ile yeni bir çıkış yapmıştır. Çalışmalarına ara vermeden devam eden Ceren Akın’ın sırada bekleyen sözü ve müziği kendine ait 20’ye yakın şarkısıyla piyasada adından söz ettirerek kariyerine devam etmeyi amaçlamaktadır.

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