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Cem Yılmaz'ın milyonluk oyuncağı

Cem Yılmaz'ın milyonluk oyuncağı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın milyonluk oyuncağı

Komedyen Cem Yılmaz, üç tekerlekli motosiklet aldı.

Cem Yılmaz'ın milyonluk oyuncağı
Yılmaz, uaklaşık 2 milyon TL olduğu iddia edilen aracıyla poz verdi.

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