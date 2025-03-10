 Cansu Tosun'un AVM kombini

Cansu Tosun, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Hızlıca yaptığı alışveriş sonrası karşılaştığı muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra AVM’den ayrılan Cansu Tosun, şık alışveriş tarzı ile de ilgi odağı oldu.

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