 Candan Erçetin 50 bin kişiye söyledi

Candan Erçetin, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesinin düzenlediği 3.Uluslararası Tarsus Festivali’nin ikinci gününde sahne aldı. Dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren Erçetin’i yaklaşık 50 bin kişi dinledi.

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye başkanı Ali Boltaç, sahneye çıkarak, Candan Erçetin’e çiçek taktim edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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