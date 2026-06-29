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Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi

Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi

Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi

Girişimci ve marka danışmanı Can Sarhanlı, sanat dünyasında kalıcı başarının yalnızca yetenekle değil, doğru kariyer planlaması ve etkili iletişimle mümkün olduğunu söyledi.

Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi

TARKAN VE AJDA PEKKAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ
Sarhanlı’ya göre Türkiye’de bu dengeyi en iyi kuran isimlerin başında Tarkan geliyor. Ünlü sanatçının her dönem göz önünde olmayı tercih etmediğini belirten Sarhanlı, “Doğru zamanda doğru projeyle ortaya çıkması onu farklı bir noktaya taşıyor” dedi. Ajda Pekkan’ın yıllardır kendini yenileyerek zirvede kalmayı başardığını ifade eden Sarhanlı, oyunculuk dünyasında ise Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz ve Hande Erçel’i örnek gösterdi.

Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi
HANDE ERÇEL VE CEM YILMAZ’A SOSYAL MEDYA ÖVGÜSÜ
Sosyal medyanın sanatçılar için önemli bir vitrin olduğunu söyleyen Sarhanlı, başarının takipçi sayısından çok kurulan bağla ilgili olduğuna dikkat çekti. “Sürekli paylaşım yapmak değil, güven veren ve samimi bir iletişim kurabilmek önemli” diyen Sarhanlı, bu alanda Hande Erçel, Cem Yılmaz, Hadise, Edis ve Pınar Deniz’in öne çıkan isimler arasında yer aldığını belirtti.

Can Sarhanlı’dan sanat dünyasına başarı reçetesi

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