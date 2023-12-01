  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Can Gürzap hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti.

Can Gürzap hayatını kaybetti

Son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan usta oyuncu Gan Gürzap, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

 Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı
  Magazin

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!
  Magazin

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
  Magazin

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı
  Magazin

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanma sebebini ilk kez açıkladı!
  Magazin

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanma sebebini ilk kez açıkladı!