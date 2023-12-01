 Can Gürzap hayatını kaybetti

Son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan usta oyuncu Gan Gürzap, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu.

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