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Can Bonomo'yu üzen haber!

Can Bonomo'yu üzen haber!

Can Bonomo'yu üzen haber!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar girişimiyle sarsıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu iddia edildi.Can Bonomo'yu üzen haber!


Ünlü şarkıcı Can Bonomo, aldığı üzücü haberle sarsıldı.

Can Bonomo'yu üzen haber!
Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. (Akdeniz Gerçek)

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