Can Bonomo'yu üzen haber!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar girişimiyle sarsıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu iddia edildi.



Ünlü şarkıcı Can Bonomo, aldığı üzücü haberle sarsıldı.



Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. (Akdeniz Gerçek)

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