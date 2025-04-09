 Can Aslantuğ'un tarzını annesi Arzum Onan belirliyor!

Arzum Onan oğlu Can Aslantuğ ile birlikte önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi.

Oğlu ile birlikte alışveriş yapan Arzum Onan, yanına gelen hayranlarını kırmayarak hepsi ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Can Aslantuğ öncelikle spor giyim mağazalarına gidip alışveriş yaparken, aldığı ürünleri annesi Arzum Onan'ın onayına sunup fikrini aldı.

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