  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Can Aslantuğ'un tarzını annesi Arzum Onan belirliyor!

Can Aslantuğ'un tarzını annesi Arzum Onan belirliyor! İşte detaylar...

Can Aslantuğ'un tarzını annesi Arzum Onan belirliyor!

Arzum Onan oğlu Can Aslantuğ ile birlikte önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi.

 Can Aslantuğ'un tarzını annesi Arzum Onan belirliyor!

Oğlu ile birlikte alışveriş yapan Arzum Onan, yanına gelen hayranlarını kırmayarak hepsi ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Can Aslantuğ öncelikle spor giyim mağazalarına gidip alışveriş yaparken, aldığı ürünleri annesi Arzum Onan'ın onayına sunup fikrini aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor
  Magazin

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Hadise ile Şenol Sönmez'in aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Hadise ile Şenol Sönmez'in aşkında flaş gelişme!

Simge Ünal'dan para itirafı!
  Magazin

Simge Ünal'dan para itirafı!

Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!
  Magazin

Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Ayta Sözeri'den çarpıcı itiraflar! 12 yıldır bulamadılar!
  Magazin

Ayta Sözeri'den çarpıcı itiraflar! 12 yıldır bulamadılar!

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı
  Magazin

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı