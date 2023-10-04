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'Camdaki Kız'ın Selen Koroğlu'sunun dikkat çeken stili

Ünlü oyuncu Selma Ergeç'in dikkat çeken stili... İşte detaylar...

'Camdaki Kız'ın Selen Koroğlu'sunun dikkat çeken stili

 

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde Selen karakterini oynayan Selma Ergeç, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ergeç, sabah saatlerinde 2014 yılında yayınlanan 'Gönül İşleri' dizisindeki oyuncu arkadaşları Sinem Kobal, Bennu Yıldırımlar ve dizinin yönetmeni Türkan Derya ile bir araya geldi.

'Camdaki Kız'ın Selen Koroğlu'sunun dikkat çeken stili
Oyuncu, kahvaltıdan sonra Nişantaşı'nda köpeğiyle gezdi.

'Camdaki Kız'ın Selen Koroğlu'sunun dikkat çeken stili
Ergeç, sekiz yaşındaki kızı Yasmin'i okuldan almaya gittiğini söyledi.

'Camdaki Kız'ın Selen Koroğlu'sunun dikkat çeken stili
Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

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