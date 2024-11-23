“Caliente İstanbul” Çakal ile kapılarını açtı!

Açılışta basın mensuplarına konuşan Çakal ve mekan ortaklarından Alper Eken, “Yeni şarkımızın ve mekanımızın açılışı aynı güne denk geldi. Umarız ikimize de uğurlu gelir,” ifadelerini kullandı.

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