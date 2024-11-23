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“Caliente İstanbul” Çakal ile kapılarını açtı!

İstanbul gece hayatına yeni bir soluk getiren “Caliente İstanbul”, önceki gece düzenlenen görkemli açılışını ünlü rapçi Çakal ile gerçekleştirdi. Hem yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturan Çakal, hem de mekanda unutulmaz bir performans sergiledi.

“Caliente İstanbul” Çakal ile kapılarını açtı!

Açılışta basın mensuplarına konuşan Çakal ve mekan ortaklarından Alper Eken, “Yeni şarkımızın ve mekanımızın açılışı aynı güne denk geldi. Umarız ikimize de uğurlu gelir,” ifadelerini kullandı.

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