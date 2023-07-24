Burcu Kıratlı doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı

Burcu Kıratlı, 34'üncü yaşını arkadaşlarının düzenlediği partiyle kutladı. Geceye oyuncu Pelin Uluksar, oyuncu Tuğçe Koçak, yönetmen Ecem Gündoğdu, sağlık koçu Sonay Dut ve futbolcu Başak Gündoğdu, katıldı.

Kıratlı'nın doğum günü etkinliğine iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok kişi katıldı. Ünlü isimler doğum gününde çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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