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Burcu Güneş’ten rekor

Burcu Güneş albümünden parçaları kliplendirmeye hız kesmeden devam ediyor!

Burcu Güneş’ten rekor

Burcu Güneş uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümü “Benim Yolum”u 16 Aralık’ta müzikseverler ile buluşturmuştu. Albümün çıkış parçası “Anıları Yak”ın başarısından sonra “Kör Kuyular”ı da kliplendiren Burcu Güneş, “Şerefine”ye de çok konuşulan bir klip çekti. Bedran Güzel’in yönetmen koltuğuna oturduğu “Şerefine” Youtube’da kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştı. Klipte Güneş, Copurs tarafından dizayn edilmiş 4 farklı kostüm de giydi.

Burcu Güneş’ten rekor

“Anıları Yak” ve “Şerefine” aynı zamanda radyolarda en çok dinlenen parçalarda ilk 50’de yer alıp yükselişini sürdürürken Burcu Güneş’ten hız kesmeden yeni bir klip müjdesi geldi. Albümün iddialı parçalarından Mili B ve KERRO’nun eşlik ettiği “Gülümse”yi de kliplendirmeye karar verdi. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak klip için çalışmalar devam ediyor.

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