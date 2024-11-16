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Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? Sunucu açıkladı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? İşte detaylar...

Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? Sunucu açıkladı!

Burcu Esmersoy, Nişantaşı City's AVM'deki GAP mağazasının davetinde görüntülendi.

Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? Sunucu açıkladı!
Tarzıyla dikkat çeken sunucunun, neşeli olduğu gözlendi.

 Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? Sunucu açıkladı!

Yıllardır spor yapan ve beslenmesine dikkat ederek fit halini koruyan Esmersoy, basın mensuplarının "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sözü üzerine "Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyerek, estetik yaptırmadığı açıklamasında bulundu.

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