 Burcu Esmersoy yüzüne estetik yaptırdı mı? Sunucu açıkladı!

Burcu Esmersoy, Nişantaşı City's AVM'deki GAP mağazasının davetinde görüntülendi.



Tarzıyla dikkat çeken sunucunun, neşeli olduğu gözlendi.

Yıllardır spor yapan ve beslenmesine dikkat ederek fit halini koruyan Esmersoy, basın mensuplarının "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sözü üzerine "Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyerek, estetik yaptırmadığı açıklamasında bulundu.

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