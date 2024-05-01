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Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi!

Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi! İşte detaylar...

Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi!

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi.

 Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi!

Ünlü sunucu, spor sonrası kahve keyfi yaptığını dile getirerek Nazım Akmandil ile olan evliliği hakkındaki soruları da yanıtladı. Esmersoy, "Evliliğim çok güzel ama nazardan korkuyorum. Şu sıralar sosyal medyadan çok açıklamalar yaptım. Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

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