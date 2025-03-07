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Burcu Biricik'in AVM tarzı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in AVM tarzı. İşte detaylar...

Burcu Biricik'in AVM tarzı

Burcu Biricik, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Burcu Biricik'in AVM tarzı

Uzun süren alışverişinin ardından karşılaştığı muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce gülümseyen Biricik, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra AVM'den ayrıldı. Sempatik ve neşeli halleriyle dikkat çeken Biricik, yağmurlu hava kombini ve duru güzelliği ile de göz kamaştırdı.

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