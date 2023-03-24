Burcu Binici ile Tankurt Manas Boşandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Burcu Binici tek celsede boşandı.

Burcu Binici eylül ayında nikah masasına oturduğu rap şarkıcısı Tankurt Manas’tan boşandı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş, Tankurt Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı. Burcu Binici, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayıp geçen çarşamba günü Kartal Adliyesi’nde soluğu aldı. Anlaşmalı boşanma davada hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı.

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