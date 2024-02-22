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Buray biletleri Avrupa'da karaborsaya düştü

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Buray, Avrupa turnesi tüm hızıyla devam ediyor.

Buray biletleri Avrupa'da karaborsaya düştü

Almanya'nın Mannheım, Stuttgart, Frankfurt ve Bochum şehrinde binlerce hayranıyla buluşan Buray, sold out geçen konserlerinde hit olmuş şarkılarına sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Buray biletleri Avrupa'da karaborsaya düştü

Avrupa'da yoğun talep gören Buray günler  öncesinden sold out olan konserlerin biletleri ise kara borsadan satılıyor. Buray Hollanda, Belçika, İngiltere ve Almanya konserleriyle Avrupa turnesine devam edecek.

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