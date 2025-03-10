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Burak Deniz'in AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in AVM tarzı! İşte detaylar...

Burak Deniz'in AVM tarzı!

Bir Gece Masalı dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Burak Deniz, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Burak Deniz'in AVM tarzı!
Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, hızlıca yaptığı alışveriş sonrası objektiflere yansıdı. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce gülümseyip iyi çalışmalar dileyen Burak Deniz, neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti. Alışveriş tarzı ile de ilgi odağı olan başarılı oyuncu, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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