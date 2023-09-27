Buika’dan üst üste iki gece unutulmaz performans

Türkiye’de özel bir dinleyici kitlesi olan ve bununla ilgili “Sizi seven insanlara, kendinizi iyi hissettiğiniz yerlere aitsiniz” yorumunu yapan Buika, Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonu ile Piu Entertainment’ın 10. yıl konserleri kapsamında 25 ve 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Buika, farklı kültürleri bir araya getirdiği, flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve cazın harmanlandığı sınırları aşan görkemli müziğiyle iki gece üst üste hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı. 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri olarak seçilen Buika konserlerinde dinleyicisine eşsiz anlar yaşattı.

İkinci albümü, "Mi Niña Lola" Latin Grammy Ödülleri'nde 2008 yılında aday olan Buika, "Niña de Fuego"; "La Noche Mas Larga" albümleri ile Latin Grammy ödüllerine aday olurken "El Ultimo Trago" albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi oldu.

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